Deze vaccinatiecentra gebruiken nationale reservelijst voor vaccins

Bezorgd­heid om lage vaccinatie­graad in Brussel: kwart minder 85-plus­sers gevacci­neerd dan in Vlaanderen

11 april In Vlaanderen heeft 89 procent van alle 85-plussers minstens één vaccindosis ontvangen. In Brussel is dat slechts 67 procent, in Wallonië gaat het om amper 68 procent. Dirk Ramaekers, voorzitter van de vaccinatietaskforce, maakt zich vooral zorgen om de lage vaccinatiebereidheid bij de Brusselaars. Hij legt uit waarom.