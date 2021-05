Deze vaccinatie- en ziekenhuiscijfers moeten het zomerplan mogelijk maken

Dat streefcijfer lijkt volgens de huidige planning haalbaar: momenteel is 90 procent van de 65-plussers gevaccineerd, en tot afgelopen vrijdag had 35 procent van de ongeveer 1,48 miljoen jongere risicopatiënten in België een eerste inenting gekregen. Met de al uitgenodigde personen erbij geteld die deze en volgende week gevaccineerd zullen worden, ging het toen al om 77 procent. Alvast in Vlaanderen is bovendien gepland dat álle risicopatiënten tegen 24 mei gevaccineerd zullen zijn met een eerste dosis.