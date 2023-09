Deze twee plaatsen in België lopen volgens geoloog meeste gevaar op zware aardbeving

Het gaat in de eerste plaats om Verviers in de provincie Luik, op zo'n 15 kilometer van de grens met Limburg. “In Verviers ligt de grootste seismische breuk van ons land”, aldus Havenith bij RTL Info. “Ze loopt tot vlakbij Aubel ( zo’n 10 kilometer verderop, bijna op de grens met het Vlaams Gewest, red. )”

De andere plaats is Bergen, de hoofdstad van de provincie Henegouwen. De geschatte impact zou wel enigszins verschillen. “In Verviers zou het tot 6 of meer kunnen gaan op de schaal van Richter”, aldus Havenith. “In Bergen zou het eerder 5.5 tot 5.8 zijn.”

Breuklijn

Seismoloog Manuel Sintubin (KU Leuven) bevestigt dat dergelijke zware aardbevingen mogelijk zijn in ons land. Het gebeurde zelfs al, op 18 september 1692 in Verviers. De beving had toen een magnitude van naar schatting 6.5. “De breuklijn liep toen door Noord-Oost-Limburg. Daar zijn in theorie dus bevingen van 6.5 mogelijk. Zonder dat we hoeven te panikeren: de kans is zeer klein, maar niet nul”, zegt hij aan HLN.