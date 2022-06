Deze twee mannen willen Vlamingen over hun mentale zorgen laten praten: “Is de stap naar een psycholoog te groot? Geen probleem, maar praat over je verdriet”

Partijen botsen stevig over islamscho­len in Vlaanderen

De Vlaamse partijen zijn duidelijk verdeeld over de vraag of er in Vlaanderen plaats moet zijn voor islamscholen of niet. Dat is gebleken bij een discussie over het dossier van de islamitisch geïnspireerde Plura C-school in Genk. Voor minister van Onderwijs Ben Weyts dragen aparte islamscholen “niet bij tot integratie of een harmonieuze samenleving”. Maar die houding botst volgens coalitiepartner CD&V op de grondwettelijk verankerde vrijheid van onderwijs. Oppositiepartij Groen verwijt de N-VA-minister dat hij “verschillende levensbeschouwingen op een ongelijke manier behandelt”.

