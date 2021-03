Deze tijdlijn volgt Vlaanderen voor vaccinaties per leeftijd, maar pin u er niet op vast: “Het is een ruwe schatting”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bracht gisteren goed nieuws in ‘De Zevende Dag’: iedereen krijgt de mogelijkheid om zich te vaccineren tegen Covid-19 tegen 11 juli, op voorwaarde dat de leveranciers zich aan hun beloftes houden. Op Twitter werd een zeer gedetailleerde tijdlijn gedeeld met de vaccinatieverwachting per leeftijdsgroep, maar pin u daar niet op vast. “Alles hangt af van de leveringen.”

Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid zegt in een reactie aan HLN dat het gaat om een ruwe schatting op basis van de leveringsschema’s die voor het weekend bekend waren. “Als de leveringen volgen zoals is vooropgesteld, dan is dit de timing die we gaan proberen uit te voeren”, aldus de woordvoerder.

Essentieel in de vorige zin? Het woord ‘als’. De afgelopen weken en maanden leerden we al dat de toevoer van vaccins grillig kan verlopen met een verstoorde prikplanning tot gevolg. Ook minister Beke hield deze belangrijke slag gisteren om de arm.

De vrijgegeven grafiek is gebaseerd op de huidige leverschema’s voor Vlaanderen “met heel wat voorbehoud dat de leveringen effectief moeten arriveren zoals aangekondigd”, meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Wanneer we dat veralgemenen naar de Vlaamse bevolking en het aantal mensen dat in Vlaanderen per leeftijdsgroep aanwezig is, komen we tot dit schema.”

Merk op: in het tijdpad zijn mensen met onderliggende aandoeningen niet opgenomen, maar “op zich zullen die niet zoveel aan de planning veranderen”, verklaart Moonens.

“Veel mensen met aandoeningen zijn 65-plussers en die zullen al gevaccineerd zijn.” De inenting van jongere Vlamingen met een aandoening kan mogelijk de planning wat wijzigen, maar Moonens vermoedt dat dat wellicht geen grote impact zal hebben op het prikken van de overige leeftijdsgroepen.

Het schema houdt ook geen rekening met de levering van het vaccin van Johnson & Johnson, die al in april zou komen (in plaats van in juni, nvdr.). “Dat kan voor een versnelling zorgen”, wijst de woordvoerder erop.

AstraZeneca

Anderzijds is er AstraZeneca dat minder zal leveren in het tweede kwartaal. “Ook dit is nog niet in rekening gebracht en zal dan weer voor een vertraging zorgen. In de praktijk zal er dus nog heel wat heen en weer schuiven”, onderstreept de woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De tijdlijn is een ruwe indicatie, herhaalt Moonens. Het kan zijn dat er in de realiteit wat verschil op zit. Opnieuw: dat hangt van de leveringen af. Maar er spelen ook nog andere factoren, zoals de werking van de vaccinatiecentra.

11 juli

Zal iedereen die dat wil tegen 11 juli dan wel minstens een eerste keer gevaccineerd zijn? Die datum is eerder symbolisch, reageert Moonens. “Dat kan een week vroeger of later zijn. Of twee weken vroeger of later.” Alles hangt af van hoe de leveringen de komende weken zullen verlopen , klinkt het opnieuw.

Deze grafiek toont wanneer u aan bod komt (onder voorbehoud dat alle leveringen doorgaan zoals gepland):

