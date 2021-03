Deze thuiswerkers maken het beste van prachtig lenteweer: “Als ik mijn ogen sluit, zit ik in Italië”

Met temperaturen tot bijna 23 graden lijkt het eerder zomer dan het prille begin van de lente. Ook voor de telewerkers was de verleiding groot om naar buiten te trekken. Of het nu in de hangmat, op de stoep of aan zee was, deze acht Vlamingen ruilden hun thuiskantoor tijdelijk in voor een plekje in de zon.