Deze strengere regels komen er voor terugkerende reizigers: verplichte quarantaine, twee testen en extra controles

Het Overlegcomité heeft besloten dat er strengere regels komen voor Belgen die terugkeren uit het buitenland. Voortaan is quarantaine verplicht na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone, en wordt een coronatest verplicht op dag één en dag zeven na terugkeer. Voorts komen er ook extra controles op deze maatregelen.

Experts pleitten al langer voor een verplichte recente coronatest en quarantaine voor landgenoten die terugkeren van hun reis. Ze vinden het huidige verplichte reizigersformulier (Passagier Lokalisatie Formulier of PLF) onvoldoende.

"Wat we nu hebben is niet veilig of solide genoeg. Een systeem alleen gebaseerd op goodwill kunnen we ons in deze fase niet zo goed meer permitteren", zei infectiologe Erika Vlieghe in ‘De Ochtend op Radio 1. “We hebben het gevoel alsof we februari-maart opnieuw gaan beleven.” Daarmee verwees Vlieghe naar de vele reizigers die in het voorjaar ervoor gezorgd hebben dat Covid-19 zich in ons land makkelijk heeft kunnen verspreiden. Ook in deze kerstvakantie trekken heel wat mensen op reis.

Quarantaine verplicht

Het Overlegcomité heeft nu beslist om strengere regels in te voeren. Om te beginnen wordt quarantaine verplicht na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone. Alle verblijven in rode zones worden voortaan beschouwd als hoogrisicocontacten, zo wordt verklaard in een persbericht. Vanaf 31 december 2020 zal iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België terugkeert, in quarantaine moeten. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.

Deze maatregel geldt voorlopig al tot 15 januari. Er zijn slechts in een beperkt aantal gevallen strikte uitzonderingen voorzien:

• Voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren kan het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan, mits een attest van de werkgever.

• Studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen.

• Voor inwoners die om professionele redenen in het buitenland verbleven is tot 4 januari een afwijking op de quarantaineverplichting mogelijk, indien het gaat om een buitenlandse professionele verplaatsing die door de werkgever is geattesteerd. Vanaf 4 januari 2021 zal de beoordeling van het Passenger Location Form rekening houden met professionele verplaatsingen die door de werkgever zijn geattesteerd.

Dat er nu een quarantaine verplicht wordt voor elke terugkerende reiziger uit een rode zone, is een verstrenging. Voorheen was het zo dat er op basis van de antwoorden op het reizigersformulier (Passagier Lokalisatie Formulier of PLF) werd beslist of een quarantaine nodig was.

Verplichte coronatesten en extra controles

Daarnaast wordt ook een coronatest verplicht bij terugkeer op dag 1 en dag 7 voor mensen die terugkeren uit een rode zone. Vanaf zaterdag 2 januari 2021 zullen mensen na terugkeer een sms ontvangen waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een testcentrum. Op Brussels Airport zal de testcapaciteit verder worden uitgebreid, om inkomende reizigers toe te laten zich daar meteen vrijwillig te laten testen. Op de luchthavens van Charleroi en het station Brussel-Zuid wordt testcapaciteit ontwikkeld.

Tot slot komen er ook extra controles bij terugkeer uit het buitenland. Een bijzondere inspanning zal gebeuren om de controle op deze maatregelen bij het grensoverschrijdende verkeer te versterken, aldus het persbericht. Het gaat onder meer om het controleren van het Passenger Location Form en de verplichte negatieve test voor niet-inwoners.

