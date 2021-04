Deze sectoren zijn het meest gevoelig voor verspreiding coronavirus

Professor Lode Godderis geeft tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum meer info over het onderzoek naar de besmetting van Covid-19 in verschillende sectoren. “Sommige sectoren zijn gevoeliger voor besmetting voor Covid-19 door bepaalde factoren”, luidt het. Dat is onder meer het geval bij in het onderwijs, de schoonmaaksector, de voedingsmiddelenindustrie en niet-medische contactberoepen.

“In deze nieuwe academische studie in samenwerking met UHasselt, KULeuven, IDEWE en Sciensano zijn de meest blootgestelde sectoren in kaart gebracht. Het rapport is gebaseerd op een verzameling van feitelijke gegevens. Deze analyse stelt ons in staat om de strijd tegen de verspreiding van het virus te verfijnen zonder de vitaliteit van onze ondernemingen in gevaar te brengen. De gegevens van Sciensano werden gekoppeld aan rsz-gegevens en gegevens van contactonderzoek bij werknemers”, aldus Godderis.

“Sinds 21 maart 2021 hebben we tijdens het contactonderzoek aan de bevraagden gevraagd of ze Covid-19 tijdens het werk hebben opgelopen en indien ja, wat de omstandigheden waren. Ongeveer 1 op 4 (23 procent) antwoordde met zekerheid of naar alle waarschijnlijk op het werk te zijn besmet. Alle sectoren hebben een aanzienlijke inspanning geleverd, maar sommige sectoren zijn gevoeliger voor Covid-19 door bepaalde factoren die inherent zijn aan de activiteiten, zoals het onvermogen om te telewerken of afstand te houden.”

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Florian Van Eenoo Photo News

Welke sectoren?

“De private of publieke sector, de zelfstandigen, tijdelijke arbeidsplaatsen of studentencontracten. Alle werknemers worden erdoor geraakt. De voedingsmiddelenindustrie, de sectoren voor verwerking, productie en bewaring van vlees kennen bijzonder hoge incidenties (meer dan 1.000 gevallen per 100.000 werknemers). Er moet ook aandacht besteed worden aan werknemers in bepaalde industrietakken. Zo werd er een uitbraak vastgesteld in een grote meubelfabriek. Werknemers die actief zijn in de groot- en kleinhandel worden ook getroffen.”

“Ook niet-medische contactberoepen blijken te worden getroffen door de circulatie van het virus onder de bevolking. Van deze verschillende beroepen is de incidentie het hoogst bij niet-zelfstandige kappers, ondanks de naleving van sanitaire maatregelen en protocollen”, verduidelijkt Godderis.

Onderwijs

“Verder wijs ik op een toename van de incidentie bij leerkrachten uit het verplicht onderwijs over een periode van veertien dagen. Dit in verhouding tot de stijging van het aantal gevallen per leerling. Op 19 maart 2021 bedroeg de incidentie 670 gevallen. Een cijfer dat hoger is dan in om het even welke andere sector (632). Dankzij de verlengde paasvakantie is de incidentie sterk gedaald tot het niveau van de algemene bevolking.”

“Er moet ook aandacht besteed aan de schoonmaaksector. Er is een hoge incidentie vastgesteld in deze sector. Er vindt geen systematische screening plaats. De werknemers lopen een sterk verhoogd risico als ze zich de hele dag in nauw gezelschap van mogelijk besmette personen bevinden. We wijzen ook op een sterke stijging van de incidentie in sectoren zonder echt de oorzaak goed te kennen, bijvoorbeeld bij de afvalinzameling, de verpakkingsindustrie en de callcenters. Ook hier is het de moeite om te onderzoeken of een verbetering van de bestaande protocollen en een bewustmakingsactie een effect te kunnen hebben.”

Positief nieuws

Tot slot wil professor Godderis afsluiten met positief nieuws. “In de gezondheidssector stellen we een daling van de incidenties vast. In deze sector wordt niet langer een toename van het aantal gevallen van Covid-19 vastgesteld. Het effect van de vaccinatie werpt hier uiteindelijk zijn vruchten af”, luidt het.

“Het rapport bevat belangrijke inzichten om de sectoren beter te begeleiden en de juiste tools te ontwikkelen om veilige verder te kunnen werken. Het is en blijft belangrijk om de specifieke oorzaken achter de hogere besmettingspercentages te achterhalen en te werken aan de mogelijkheden om de bestaande protocollen te optimaliseren, zonder het voortbestaan van deze bedrijven in gevaar te brengen.

LEES OOK.

BEKIJK OOK.