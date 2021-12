“Deze regering doet me denken aan een Fiat. De eerste kilometers val je in panne, daarna bolt ze wel”

Verenigd Belgisch nachtleven wil opnieuw open op 29 januari, mét 2G-strategie: “We zitten al lang genoeg op de Titanic, eentje zónder orkest”

Het verenigde nachtleven van Vlaanderen, Brussel en Wallonië wacht niet op het Overlegcomité van volgende week om zich te laten horen. Meer dan vijftig clubs publiceerden vrijdagochtend een open brief, gericht aan de politiek, met de eis om op 29 januari terug te kunnen open. “Mét 2G-strategie, in deze crisis zijn we ervan overtuigd dat we met het virus zullen moeten leren leven en dat er geen plaats meer is voor halve maatregelen en een jojo-aanpak.”

17 december