Deze nieuwe verkeersregels komen eraan voor e-steps

Na de opgefokte brommer... de opgefokte e-step: tot 120 kilometer per uur op wankele tweewieler

De politie van Mechelen heeft dinsdag een elektrische step in beslag genomen die 104 kilometer per uur haalt. Een Belgisch record sneuvelde daarmee niet, want afgelopen zomer plukte de politie van Brussel al een opgedreven step uit het verkeer met een topsnelheid van 109 per uur – en online zijn er zelfs te koop die 120 per uur halen. Officieel mogen de wankele tweewielers nochtans maar 25 per uur rijden. “Maar iedereen die ook maar een béétje handig is, kan die begrenzing met een simpele knip omzeilen.”

13 januari