"Deze namiddag” duidelijkheid over grote levering AstraZeneca-vaccins en vroegere tweede prik

AstraZeneca zal als alles goed loopt deze namiddag bijna 700.000 nieuwe coronavaccins leveren aan België. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) gezegd in het Vlaams parlement na vragen van Jeremie Vaneeckhout (Groen). De vaccins moeten het voor risicopatiënten en 65-plussers mogelijk maken om vanaf volgende week hun afspraak voor hun tweede prik te vervroegen. Dat zal via het reservatiesysteem kunnen waarmee de eerste afspraak vastgelegd werd, of via de helpdesk van het lokale vaccinatiecentrum.

Het interval tussen beide AstraZeneca-prikken werd midden mei verlaagd van 12 naar 8 weken, maar enkel voor wie vanaf 24 mei zijn eerste prik kreeg. Wie op dat moment al een eerste inenting had gekregen, bleef met zijn afspraak 12 weken later zitten. Volgens de overheid waren er niet genoeg vaccins om de tussentijd ineens voor iedereen te verlagen.

Die situatie leidde er in de praktijk wel toe dat veel risicopatiënten en ouderen pas half augustus volledig gevaccineerd zouden zijn, veel later dan jongere en gezonde mensen. Die krijgen namelijk een vaccin van Pfizer of Moderna, met een tussentijd van slechts 5 of 4 weken. Zeker met de oprukkende Deltavariant leidde dat tot veel onvrede.

Extra afspraakmomenten

“Ik steun absoluut de vraag van mensen met onderliggende aandoeningen om dat van twaalf naar acht weken terug te brengen”, zei Beke vanmiddag in het parlement. “Maar daarvoor is er één voorwaarde en dat is dat de leveringen er moeten zijn. Ik heb vanochtend gehoord dat ze deze namiddag zouden toekomen, ik hoop dat dat zo is.”

Doordat er ineens genoeg vaccins geleverd zouden worden voor alle nog resterende tweede prikken met AstraZeneca, zou iedereen die dat wil vanaf de komende dagen toch zijn afspraak kunnen vervroegen.

Concreet zullen de vaccinatiecentra door de grote levering extra afspraakmomenten met AstraZeneca openstellen, die mensen dan zelf kunnen inboeken. Volgens Beke zou dat bij bevestiging van de levering over enkele dagen kunnen. Hij vroeg in het parlement wel begrip van de bevolking voor de vaccinatiecentra. “Het gaat potentieel om honderdduizenden mensen. We kunnen het moeilijk inschatten, want velen zullen ook rekening gehouden hebben met hun vakantie.”

“Maar de centra zitten momenteel ook niet met hun vingers te draaien. De komende twee weken worden er een miljoen vaccins gezet. Er zullen openstaande momenten zijn en de centra zullen er alles aan doen om die momenten in te vullen. Maar heb een beetje begrip, zeker de eerste dag, want de centra zullen overspoeld worden. We zullen de concrete procedures ook goed communiceren.”

Bestaande afspraak annuleren

Wie dat wil zal dus een vroeger moment kunnen kiezen voor zijn of haar tweede prik, afhankelijk van de beschikbaarheid. Dat kan door uw bestaande tweede afspraak te annuleren via de bevestigingsmail die u hebt gekregen toen u die afspraak vastlegde. Via de link zal u een nieuwe afspraak kunnen inboeken en daarbij een eerder moment kunnen kiezen dat ligt tussen 8 en 12 weken na uw eerste afspraak.

De federale taskforce Vaccinatie vraagt om de afspraak zo veel als mogelijk zelf te herboeken, en enkel als dat niet lukt naar de helpdesk van het vaccinatiecentrum te bellen om uw afspraak te vervroegen. Ook als u uw bevestigingsmail niet meer hebt, kan u naar het vaccinatiecentrum bellen zodat zij voor u een nieuwe afspraak kunnen inboeken.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Via de knop 'Afspraak annuleren' zal u een nieuw afspraakmoment kunnen inboeken. © rv