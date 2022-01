Deze namiddag beslissing over soepelere quarantaineregels: “Wie boosterprik heeft, moet waarschijnlijk niet meer in quarantaine”

Alarmdrem­pel al op 1 plaats overschre­den door hevige regenval: "Niet uitgeslo­ten dat er zich vandaag nog kritieke situaties voordoen"

In het Denderbekken heeft de Molenbeek in het Oost-Vlaamse Geraardsbergen de alarmdrempel overschreden en op zeven andere plaatsen is de waakdrempel bereikt. Dat meldt de site waterinfo.be van de Vlaamse overheid. In Wallonië en in het oosten van Vlaanderen verwacht men vandaag nog veel regenval. Volgens Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij is het niet uitgesloten dat er lokaal wateroverlast is, vooral in het zuiden van Vlaanderen. Dat zei de woordvoerder in HLN LIVE.

11:46