Deze mensen laten zich alsnog vaccineren: “We mochten eerst niet van papa, maar dankzij de coronapas mag het wel”

“Mijn naam is Cleo”: het moment waarop 4-jarige Cleo gered werd door Australi­sche politie

De Australische politie heeft een audiofragment vrijgegeven van het moment waarop de agenten voor het eerst de kamer betreden waarin de 4-jarige Cleo, die meer dan twee weken lang vermist was, zich bevond. Het meisje werd gevonden in de slaapkamer van een vergrendeld huis in de kustplaats Carnarvon. In het fragment is te horen hoe de agenten om haar naam vragen. “Mijn naam is Cleo”, antwoordt het meisje rustig.

4 november