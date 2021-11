Deze man zag zijn knievlies barsten na ongeval met step: "Ik ben nu iets voorzichtiger, maar sta nog altijd graag op mijn step". Slachtoffers getuigen over hun val

“Ik heb het gevoel dat mijn mama dit toch wel een beetje gejinxt heeft”, lacht Charlotte Lepas (29) met een grimas. De Antwerpse kreeg de laatste maanden van haar moeder regelmatig artikels over ongevallen met elektronische (deel)steps doorgestuurd. Eind oktober werd Charlotte na een avond op café zelf een deel van de statistieken. “Ik was moe en wou snel thuis zijn, dus ik heb een Bird (elektrische deelsteps die onder andere in Antwerpen beschikbaar zijn, red) genomen. Dat doe ik wel vaker - ik voel me daar stabieler op dan op een velooke (Velo is het deelfietsplatform in Antwerpen, red) omdat die dingen vaak mankementen hebben. Maar op vijf meter voor mijn deur liep het mis.”