Deze maatregelen wil de regering nemen: nachtleven openhouden, mogelijk met sneltesten. Verplicht telewerk voor 3 à 4 dagen per week

Flammy de flamingo is eindelijk terug veilig in Bellewaer­de Park

Flammy, de ontsnapte flamingo uit Bellewaerde, is eindelijk terug veilig in het park. Het dier vond op de Zillebekevijver een nieuwe thuis. Na veel pogingen konden de verzorgers Flammy vangen en terugbrengen naar het park. Flammy kon niet op de vijver blijven, omdat ze de winter niet zou overleven. Het is de eerste keer in 40 jaar dat een flamingo uit Bellewaerde ontsnapt.

15 november