Deze maatregelen neemt NMBS om torenhoge energiefactuur van 432 miljoen euro te drukken: verwarming graad lager en lichten dimmen

Geld Supermark­ten counteren kritiek op koopkracht­ac­ties: “Ja, korting van 5 procent vervalt, maar we zijn altijd transpa­rant geweest in communica­tie”

Verschillende grote supermarktketens zijn niet te spreken over de doorlichting van Test Aankoop, waaruit zou blijken dat hun recente koopkrachtacties lang niet allemaal even correct zijn. Onder meer Delhaize trekt van leer tegen de consumentenorganisatie: “Voor Test Aankoop is het glas half leeg omdat we de korting hebben afgevoerd voor mensen die minder dan 200 euro uitgeven.” Wat zegt Test Aankoop en hoe reageren de supermarkten? Een overzicht.

10:51