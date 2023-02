Deze krokusvakantie 26 wintersporters gerepatrieerd naar Brussel via gipsvlucht

Naar jaarlijkse gewoonte bood Europ Assistance personen met blessures die geen dringende repatriëring vereisten de mogelijkheid om aan het einde van de krokusvakantie naar huis gebracht te worden aan boord van de befaamde gipsvlucht. De vlucht werd in goede banen geleid door een groep artsen, verplegers en assistenten. Europ Assistance heeft deze krokusvakantie in totaal 26 vakantiegangers gerepatrieerd. Niet alleen de slachtoffers, maar ook de gezinsleden mochten meevliegen aan boord van de gipsvlucht.

De repatriëring vanuit de Franse en Zwitserse skigebieden gebeurt in samenwerking met Brussels Airlines. Zwaargekwetste personen worden liggend vervoerd. Wie een lichtere blessure heeft, beschikt over een speciaal aangepaste zetel om het been of de arm in alle comfort te laten rusten.

De meest voorkomende blessure bij wintersporters is een knieletsel (40 procent). Op de tweede plaats van de staat een schouderblessure (14 procent). Europ Assistance stelt vast dat maar liefst 49 procent van de geblesseerden jonger is dan twintig jaar.

In totaal opende Europ Assistance deze krokusvakantie 174 medische skidossiers. Dat is een daling (12 procent) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar werd 12 procent van de geblesseerden opgenomen in het ziekenhuis (tegenover 16 procent in 2022). De skiongevallen gebeurden voornamelijk in Frankrijk, gevolgd door Oostenrijk, Italië en Zwitserland.