Deze jonge Vlamingen hebben tot 625 procent winst geboekt met de ‘GameStop’-chaos: “Middelvinger naar rijken op Wall Street”

GameStop schiet weer omhoog op Wall Street

16:44 Het aandeel van gamewinkelketen GameStop schoot vrijdag bij het begin van de handel op Wall Street uit de startblokken. Dit nadat eerder opgelegde beperkingen bij de handel in het aandeel werden opgeheven. De graadmeters in New York begonnen de handelssessie in mineur. Daarmee volgden ze het voorbeeld van Europa.