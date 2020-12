Deze jonge sporters verbijten het gemis van hun trainingen: "Wedstrijd in het weekend: je leefde daarnaar toe. Nu is er niks"

Veldloopsters Marie en Laura Bilo (16) uit Ronse: "Eén cross gelopen: 4 km tegen elkaar"

"Eén wedstrijd hebben we sinds het voorjaar gelopen: vier kilometer tegen elkaar om te winnen", zegt Laura (rechts), de regerende Belgische kampioene in het veldlopen in haar leeftijdscategorie. In februari won ze de titel in Brussel en sindsdien is ze al héél lang competitieloos. Haar tweelingzus Marie sukkelt met een stressfractuur en heeft dankzij de coronapauze hard aan het herstel gewerkt. "Ik heb die wedstrijd tussen ons dus ook gewonnen: Marie moet nog aan haar eindspurt werken. Ze is nochtans ons hele leven al sneller geweest dan ik", lacht Laura. De zussen blijven trainen, want de droom - ooit op de Olympische Spelen lopen - blijft intact. Ze zitten op de Topsportschool in Leuven, waar ondanks corona de lessen en trainingen bleven doorgaan. "Lopen is voor ons als tanden poetsen: iets wat je elke dag doet, zonder nadenken: opstaan, ontbijten, schoenen aan en wég", zegt Marie. "Daar halen we onze motivatie uit", vult Laura aan. "Meer dan uit de wedstrijden. Al moet ik zeggen: mijn mooiste herinneringen in de atletiek zijn overwinningen - het BK veldlopen vorig jaar en de 1.000 meter als voorprogramma van de Memorial Van Damme. De Memorial heb ik al moeten missen en ik vrees voor het BK in januari hetzelfde."