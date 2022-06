Deze inspanningstest doen postbodes om te zien of werk niet te zwaar is

OVERZICHT. Nieuwe coronabe­smet­tin­gen en ziekenhuis­op­na­mes blijven stijgen

In de periode tussen 7 en 13 juni zijn dagelijks gemiddeld 60,7 mensen in het ziekenhuis opgenomen omwille van een coronabesmetting, een stijging met 15 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Dat blijkt uit recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal besmettingen stijgt.

