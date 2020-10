Deze gezinnen maken hun coronarekening: “Vroeger drie keer per jaar op reis. Nu bang om in armoede te belanden”

Bioscopen mogen geen snacks of drank meer verkopen: “Compleet buitenspo­ri­ge maatregel”

19 oktober De Belgische bioscoopuitbaters vrezen zware gevolgen nu ze niet langer drank en voeding mogen aanbieden aan hun bezoekers. Dat is een van de strengere maatregelen tegen het coronavirus die vandaag zijn ingegaan. De uitbaters wijzen er in een communiqué op dat verkoop van drinks en snacks “van levensbelang is geworden voor de overlevingskansen van de bioscoop”. “Deze overheidsmaatregelen leiden tot economisch onleefbare omstandigheden met dramatische gevolgen”, meent de Federatie van Cinema’s van België. Ze heeft het over “een compleet buitensporige maatregel”.