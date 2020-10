Deze gezinnen maken hun coronarekening: "Er stond een mooi bedrag op ons spaarboekje, maar dat is op”

Facturen gespreid betalen. Op familie rekenen voor wat brood of rijst. Of net het omgekeerde: een mooi bedrag opzij kunnen zetten om het huis te renoveren. Deze vier gezinnen voelen nog steeds de financiële impact van de eerste lockdown, en het is nog niet voorbij. Wij keken met hen naar wat er binnenkomt en buitengaat, en maakten de rekening op. “Plots is het elke maand tellen om rond te komen.”