Deze Gentse fotografe bewijst dat zeemeerminnen echt bestaan

De 16 Vragen van De Wachter aan Willy Sommers: “Ik was er niet toen mijn pa stierf. Dat blijft pijn­lijk”

5:30 Toen hij vijftig was, maakte Willy Sommers de balans van z’n leven. Geld, een kast vol gouden platen, roem: hij had alles. Maar als mens had hij er een potje van gemaakt. Nu hij een halve eeuw in het vak zit, maakt hij die balans opnieuw en telt hij z’n zegeningen, óók als mens. “Een vrouw en kinderen: dat is het beste dat mij ooit overkomen is. Dat zet ik niet meer op het spel.”