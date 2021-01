Deze Gentse eventorganisator wil experimenteren of we veilig kunnen fuiven: “Sneltest, mondmaskers en niet zoenen op de dansvloer”

Zaterdagavond, 12 december. Zo’n 463 mensen fuifden erop los, in Sala Apolo in Barcelona. Ze zweetten, sprongen, dansten, dronken gemiddeld 2 uur en 40 minuten alsof het 2018 was. Met dat verschil: ze droegen mondkapjes en moesten regelmatig de handen ontsmetten, de zaal was geventileerd en er was een aparte zaal waar gedronken mocht worden en de mondkapjes daarvoor even naar beneden mochten. Anderhalve meter afstand houden, was niet nodig - behalve in de wachtrij aan de toiletten. Maar vooral hadden de fuivers voor ze de zaal binnen mochten een coronasneltest ondergaan in het Can Ruti-ziekenhuis. Het resultaat acht dagen later, met een klassieke Covid-test met neuswisser: nul besmettingen. Vreemd genoeg: bij de controlegroep - 496 mensen lieten zich die avond ook testen, maar mochten de zaal niet in - bleken er toch twee besmettingen te zijn vastgesteld.