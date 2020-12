Deze experts vinden dat scholen na de kerstvakantie moeten heropenen: “Sluiting is laatste redmiddel”

Hans-Willem Snoeck van de Columbia University in New York poneert al langer dat scholen de pandemie in stand houden. Nu Nederland en Duitsland de schoolpoorten hebben dichtgegooid en Sciensano onlangs aangaf dat het aandeel kinderen jonger dan tien jaar in de besmettingscijfers in één week tijd met 34% is toegenomen, laait de discussie weer op. OESO-topman Dirk Van Damme is voor een langere kerstvakantie. “Lang geaarzeld, en vind het verschrikkelijk”, tweette hij, “maar ik vrees dat hij gelijk heeft. Zonder de scholen te sluiten sukkelen we in de derde golf nog voor de tweede voorbij is.”