Deze drie jonge gezinnen leggen uit hoe ze de coronapuzzel leggen in de paasvakantie: “Verloren week voor kinderen met leerachterstand”

Acht Vlaamse steden willen tegen 2050 hun grondge­bied verwarmen met hernieuwba­re warmte

11:35 Acht Vlaamse steden engageren zich om tegen 2050 hun volledige grondgebied zonder aardgas of stookolie te verwarmen, maar wel met hernieuwbare warmte via bijvoorbeeld warmtepompen of warmtenetten. Ze scharen zich daarmee achter een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, dat het initiatief woensdag heeft bekendgemaakt. Het gaat om de steden en gemeenten Beersel, Brugge, Gent, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende en Turnhout. Tegelijk pleiten de steden voor een ambitieuzer warmtebeleid op Vlaams niveau.