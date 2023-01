Deze brandwondenchirurg kreeg vijf slachtoffers binnen op oudjaar en heeft heel duidelijke boodschap over vuurwerk

Vleteren Dit is pas dierenlief­de: in één dag 3.500 euro ingezameld voor Oekraïense bruine beer Sandra

In oktober arriveerden beren Thishka en Sandra in het dierenpark De Zonnegloed in Vleteren nadat ze bevrijd werden uit Oekraïens oorlogsgebied. Sandra loopt dezer dagen echter vooral te ijsberen. “Haar vier hoektanden zijn afgebroken en dat veroorzaakt erge tandpijn”, verklaart Karel Ackaert van het park. De Zonnegloed zocht en vond in één dag 3500 euro voor de broodnodige ingreep en dat dankzij vele giften.

3 januari