Deze bierviltjes (en 39 andere) liggen vanaf vandaag in 1.000 cafés: “Op positief blijven en negatief testen”

‘Eerst vaccineren, dan trakteren!’ Of: ‘Op positief blijven en negatief testen’. Ja, er wordt op heel wat geklonken in Vlaanderen, zo blijkt uit de maar liefst 4.000 inzendingen van de HLN-Bierviltjesactie in samenwerking met Horeca Vlaanderen. Vanaf vandaag liggen de 44 leukste inzendingen op één miljoen exemplaren in de cafés.

En of we er met z’n allen naar uit gekeken hebben: de heropening van de horeca, buiten én binnen. Liefst 4.000 lezers stuurden de afgelopen weken hun favoriete foto in en lieten ons weten waarop ze de komende dagen willen klinken. Van vriendschap tot liefde, op een vlotte vaccinatie, een negatieve test, met Corona als bier in plaats van als virus. Vanaf vandaag liggen de 44 leukste inzendingen van onze bierviltjesactie ook effectief onder pintjes en cocktails, verdeeld over duizend Vlaamse cafés en restaurants in Vlaanderen. Het Laatste Nieuws en Horeca Vlaanderen lieten maar liefst één miljoen exemplaren drukken.

Ook Jessy Wyffels heft mee het glas. ‘Denk je dat ik water wil drinken?’, staat onder haar ingestuurde foto van een schattig meisje te lezen. “Dat is mijn driejarig metekindje Beau Alice”, vertelt Jessy, die tijdens de lockdown vooral heeft uitgekeken naar een goed glas in café Bij Geert op de markt van Geraardsbergen. “Jong, oud, Bij Geert is zo’n café waar iedereen welkom is en zich op zijn gemak voelt. Heb je een slechte dag? Na een bezoekje daar voel je je sowieso opnieuw beter. Cafébaas Geert is zo’n joviale mens, een man die overal is gekend. Ja, ook al bij Beau Alice (lacht).”

Heeft ook u de voorbije weken iets ingestuurd? Haast u alvast naar een terras in de buurt en ontdek of jouw foto een van onze bierviltjes heeft gehaald. Vandaag wordt bovendien het startschot van deel twee van de actie gegeven. Op de achterzijde van elk kaartje prijkt immers een QR-code waarmee u tot en met 20 juni kan stemmen op uw favoriete horecazaak. Op 21 juni krijgt het winnende café of restaurant maar liefst 10.000 euro én 2.500 euro fooi voor haar werknemers overhandigd. Wie stemt, maakt bovendien elke dag kans op een etentje voor twee in een sterrenrestaurant. Redenen genoeg dus om te klinken.

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV