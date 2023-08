Deze Belgische boekentasjes veroveren de wereld, van Londen tot Dubai

Besluit staat vast: bestuurder (34) die zes carnavalis­ten doodreed onder elektro­nisch toezicht geplaatst

Paolo Falzone (34), de bestuurder die anderhalf jaar geleden zes carnavalisten doodreed in het Henegouwse Strépy-Bracquegnies, is nu officieel onder elektronisch toezicht in hechtenis geplaatst. Dat melden Franstalige media en is bevestigd door zijn advocaat.