Deze 6 stappen kunnen implosie zorgsector nog voorkomen

Belgische economie maakte histori­sche herople­ving na coro­nashock, maar jaar-op-jaar­groei nog steeds fors negatief

14:04 Na de coronashock in de periode april-juni heeft de Belgische economie zich herpakt in het derde kwartaal. Volgens een eerste raming van het Instituut voor de Nationale Rekening was er een groei met 10,7 procent tegenover het tweede kwartaal, zo meldt de Nationale Bank donderdag. De raming ligt hoger dan een eerdere voorspelling. Maar we zitten nog niet op het precrisisniveau.