Deze 4 ‘superslapers’ vertellen hoe ze snel in slaap vallen én hoe ze makkelijk opstaan: “Voer de vijftiensecondenregel in”

Veertien winkels geblok­keerd in Brussel en Luik, Delhaize stuurt gerechts­deur­waar­ders

In het sociaal conflict bij Delhaize zijn vrijdagochtend veertien van de 128 winkels gesloten of geblokkeerd. Het gaat om twaalf winkels in Brussel en twee in Luik. Delhaize stuurt gerechtsdeurwaarders, zo is vernomen bij de woordvoerder van Delhaize, Roel Dekelver.