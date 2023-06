Deze 3 Belgische veteranen doen mee aan de Invictus Games: “Ik verloor mijn arm bij de Special Forces en belde zelf de hulpdiensten, maar die geloofden me niet”

“Het is een broederschap dat je nergens anders vindt. Niet op de Olympische Spelen, niet op de Paralympics.” Wél op de Invictus Games dus, het internationaal sporttornooi voor gewonde en zieke militairen en veteranen. Düsseldorf is dit jaar plek van afspraak en ons leger trekt er voor de tweede keer heen met dertien atleten, onder wie Martijn (25), Thierry (48) en Alyssia (30). Zij vertellen hun verhaal. “Onze droomjob bij defensie moesten we opgeven, maar we willen bewijzen wat we wél nog kunnen.”