Deurwaarders willen toegang tot politiedatabanken om risico's beter in te schatten

INTERVIEW. Staatsse­cre­ta­ris Eva De Bleeker: “Ik een iron lady? Dat is nodig op begroting én in de regering”

17 september Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) heeft een boon voor de Britse oud-premier Margaret Thatcher. Ze baande zich als vrouw vroeg een weg door de mannen in de politiek. En ze was een harde tante. "Dat ambieer ik ook te zijn op mijn domein begroting en in de gesprekken straks. Het is té belangrijk voor de toekomst van onze kinderen."