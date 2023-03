Deur bewoonster rusthuis bleef 4 jaar lang dag en nacht op slot

Patiënt zal sneller kunnen zien of borstkli­niek erkend is

Patiënten zullen in de toekomst sneller kunnen opzoeken of een zorgprogramma voor borstkanker, maar ook andere zorgprogramma's, erkend zijn. De informatie wordt eenvoudig toegankelijk gemaakt via de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat zei Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) dinsdag in het parlement na vragen van Maaike De Rudder (CD&V) en Immanuel De Reuse (Vlaams Belang).