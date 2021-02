Descheemaecker raamt totale kost voor vergroening De Lijn op 3 miljard euro

In het Vlaamse regeerakkoord is voorzien dat er tegen 2025 in stadskernen emissievrij gereden moet worden en dat ten laatste voor 2035 in heel Vlaanderen emissievrij gereden wordt. Om die doelstelling te halen, moet De Lijn niet alleen fors investeren in elektrische bussen, maar ook in de nodige laadinfrastructuur en onderhoudsmateriaal. Door de omvang van die operatie en om meer financiële flexibiliteit te krijgen, wil de Vlaamse regering de operatie buiten de Vlaamse begroting houden.

“Topje van de ijsberg”

Maar de aankoop van de bussen zelf is volgens De Lijn-voorzitter Marc Descheemaecker maar "het topje van de ijsberg". "We praten over een periode van 15 jaar waarbij we niet alleen de elektrische bussen zelf moeten aankopen, maar waarbij er onder de waterlijn ook grote investeringen zitten in oplaadcapaciteit die in de verschillende depots moet geïnstalleerd worden. Die hele overstap van de klassieke dieseltechnologie naar hybride voertuigen en dan elektrische bussen is een hele zware operatie", aldus Descheemaecker.