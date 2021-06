Dertigtal Afghaanse tolken krijgt mogelijk asiel in België

Expert schetst ideale formule: “Twee dagen thuiswerk, drie dagen op kantoor”

10:23 Vanaf vandaag mogen thuiswerkers weer één dag per week naar kantoor. Een hele aanpassing voor wie al maandenlang van thuis uit werkt. Er wordt nu nagedacht over arbeidsrichtlijnen voor ná de coronacrisis. “Twee dagen per week thuis en drie op de werkvloer is ideaal”, vindt expert Hendrik Delagrange die advies geeft.