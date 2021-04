Dertiger die moeder van vijf doodstak in voorlopige hechtenis

“Hij heeft bekend, maar is in shock en begrijpt niet wat er die avond is gebeurd. De context blijft onduidelijk. Het onderzoek, dat net van start is gegaan, moet meer duidelijkheid scheppen”, zei de advocaat van de verdachte.

Op zondagavond 18 april is Mariana Gouverneur (24) per vliegtuig overgebracht naar het ziekenhuis van Sart-Tilman in Luik nadat ze verschillende keren was neergestoken door haar partner, voor de ogen van hun vijf kinderen. Daar overleed ze uiteindelijk aan haar verwondingen. De autopsie op het lichaam van het slachtoffer, die dinsdag uitgevoerd werd, bevestigde dat de steekpartij de doodsoorzaak was.