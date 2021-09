Dertig coronabesmettingen in gevangenis van Lantin, bezoeken opgeschort

Jambon proeft van Deense vrijheid tijdens bezoek aan Kopenhagen: “Het voelt perfect”

16 september Een dag voor een nieuw overlegcomité over de coronamaatregelen in België heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) tijdens een werkbezoek aan Kopenhagen geproefd van de vrijheid in Denemarken. Daar hebben ze de mondmaskers opgeborgen. “Het voelt perfect”, zei hij.