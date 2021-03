Dertien toponderzoekers komen naar Vlaanderen

Explosie in Borgerhout, garage beklad. Mounir: “Niks met drugs te maken.”

7:51 Vannacht rond 1 uur is er een explosie geweest in de Sterlingerstraat in Borgerhout. Urenlang hebben laboranten van de politie de buurt afgezocht naar resten van het explosief. Er was schade aan een geparkeerde auto en aan de gevel van enkele woningen.