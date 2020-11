Dermatoloog over gevaren van huidkanker: “Door coronacrisis zijn tumoren aan het groeien”

Het nieuws dat Goedele Liekens aan huidkanker lijdt , brengt ook de gevaren van de ziekte weer onder de aandacht. Huidkanker is, ook bij uitzaaiingen, goed te bestrijden, maar minder mensen trekken de laatste maanden naar de huisarts. Dermatoloog Thomas Maselis roept om dat wél te doen en benadrukt hoe belangrijk het is om je te beschermen tegen de zon.

Thomas Maselis, dermatoloog en voorzitter van Euro Melanoma, zegt dat huidkanker een veel voorkomende vorm van kanker is. “Er zijn ongeveer 42.000 nieuwe gevallen per jaar in ons land. Ik vermoed dat Goedele Liekens een melanoom zal hebben - de vorm die het meeste uitzaait - maar de meeste zijn gelukkig veel minder gevaarlijk. Amper 10 procent van de gevallen zijn melanomen.” Maselis stelt wel dat de behandelingen doorheen de jaren stevige vorderingen hebben gemaakt. “Vroeger was een melanoom echt iets levensgevaarlijk. Iemand met een uitgezaaid melanoom had, tot voor 10 jaar geleden, een overlevingskans van zo’n 4 procent. Nu is dat al 60 à 70 procent. Daarom hebben we goede hoop dat het goed zal aflopen voor Goedele Liekens.”

Veel goede behandelingen, maar sinds de coronacrisis trekken toch veel minder mensen naar de huisarts wanneer ze een verdacht vlekje opmerken. “Door de coronacrisis zijn 62 procent minder melanomen ontdekt, maar die zijn er wel degelijk. En die tumoren ontwikkelen zich volop. Ze worden niet ontdekt omdat mensen niet durven langskomen of omdat kabinetten gesloten waren tijdens de lockdown. Maar wij roepen alle mensen op om meteen naar de huisarts te gaan bij een verdacht vlekje.”

Wat zijn dan de belangrijkste oorzaken van huidkanker? Dokter Maselis ziet twee grote factoren. “Enerzijds zijn melanomen voor een stuk erfelijk. Er is een verhoogd risico wanneer 2 of meer personen in je naaste familie melanoompatiënten zijn, je meer dan 100 vlekjes hebt op de huid en wanneer je een bleke huid hebt - en dus makkelijker verbrandt. Daarnaast is er uiteraard de zon die de kans op melanomen aanzienlijk verhoogt. Het gaat dan zowel om zonnebrand als zonnebank.”

Dokter Maselis merkt wel een mentaliteitswijziging op wat dat laatste betreft. “Er wordt steeds minder zonnebank gedaan sinds we weten dat die golven kankerverwekkend zijn. Mensen beschermen zich, maar gaan wel nog steeds veel op reis naar zonnige gebieden. Ook in België zien we steeds meer zonnige dagen en een hogere UV-index. Dat is allicht de reden waarom huidkanker nog steeds ‘boomt’. Bescherm jezelf dus met schaduw, kledij en zonnecrème”, is zijn boodschap.