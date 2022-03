Dermagne wil duurzame oplossing voor risico op brandstofverkoop met verlies

De energiesector heeft donderdag de vrees uitgesproken dat ze zou moeten verkopen met verlies. Zo waren er volgens de federatie van brandstoffenhandelaars (Brafco) woensdag een honderdtal tankstations die geen benzine of diesel meer leverden omdat ze met verlies verkochten. Door de snelle verhogingen is de maximumverkoopprijs aan de automobilist lager dan de aankoopprijs bij de leverancier.

Donderdag vond er een eerste overleg plaats tussen Energia en de kabinetten van Economische Zaken en Energie. Vandaag was er een vervolgvergadering. Een van de problemen van de laatste dagen is de toepassing van de zogenaamde milderende correctiefactor, een mechanisme dat in werking treedt wanneer de prijzen voor aardolie (en aardoliederivaten) op korte tijd sterk stijgen. Dat mechanisme is bedoeld om de consumenten te beschermen, maar kan er dus toe leiden dat de distributeurs met verlies moeten verkopen. De FOD Economie heeft de opdracht gekregen om te kijken hoe de milderende correctiefactor beter kan afgestemd worden op de situatie.

Het mechanisme van de milderende correctiefactor trad in werking tussen 4 en 10 maart, toen de prijs voor aardolie en derivaten met meer dan 20 procent steeg ten opzichte van de gemiddelde prijs in de 20 laatste dagen. Vandaag veranderde de situatie door de daling van de prijzen op de internationale markten. Daardoor is het mechanisme niet langer in werking. “Het gevaar voor verkoop met verlies, met het risico op verstoring van de bevoorrading, is geweken”, aldus het kabinet-Dermagne.