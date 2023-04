Dermagne vraagt sociaal bemiddelaar opdracht bij Delhaize voort te zetten: “Heeft al mijn vertrouwen”

Website van Aarschots immokan­toor Living On The Beach offline te midden van heisa rond Kaapver­disch ‘luxeresort’

De website van het Aarschotse immokantoor Living On The Beach is offline. De timing daarvan is verdacht, aangezien een reportage van ‘Pano’ heeft onthuld dat honderden Belgen samen 60 miljoen euro spaargeld zijn verloren door te investeren in een ‘spookresort’ op Kaapverdië. Living On The Beach bracht de flats en suites in ons land aan de man, terwijl de bouw van het luxueuze vakantieverblijf al vier jaar stilligt.