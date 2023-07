Dermagne start met maandelijkse monitoring van voedselprijzen door Prijzenobservatorium

“Graag met extra parking voor de Porsche”: in Middelker­ke zien ze geld in stacara­vans met luxe

Valt er daar aan de kust ook nog wat te rapen voor families die geen half miljoen euro in hun zak hebben zitten? Welja. Welkom op de camping van vader en zoon Debaillie in Middelkerke, een aangename plek met een tuintje in de zon waar je de zee hoort ruisen. Een stacaravan heb je er al vanaf 50.000 euro. Voor wat meer ruimte en comfort betaal je zo’n 100.000 euro. “Het is hier geen kruipkot, hé? Campings zijn echt aan een revival bezig. “Massa is kassa, zeg ik altijd.”