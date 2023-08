Dermagne (PS) pleit voor legalisering cannabis

“Als we het over het drugsprobleem in België hebben, dringt zich een ingrijpende hervorming op: we moeten de legalisering van cannabis overwegen”, zegt Dermagne. Hij verwijst daarvoor naar onze buurlanden. “In drie van de vier is dit vandaag al gebeurd. In Nederland, Luxemburg en sinds kort Duitsland is het zo. Volgens mij heeft het geen zin meer om aan onze politie te blijven vragen om eindeloos cannabisgebruikers te vervolgen en in de cel te stoppen. Die repressie werkt niet.”