Dermagne gunt werknemers opnieuw één dag per week op de werkvloer

Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) blijft voorstander van de telewerkverplichting, maar wil het voor bepaalde werknemers mogelijk maken om één dag per week terug te keren naar de werkvloer. Dat zou via een nieuwe app van de RSZ geregeld moeten worden, zei hij in de Kamercommissie Sociale Zaken.

Telewerken is al maanden verplicht overal waar het kan, maar verschillende werkgeversorganisaties pleiten er al langer voor om iets soepeler met die maatregel om te springen. Ook Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) brak daar al een lans voor.

Federaal minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne heeft daar wel oren naar, zei hij vanmiddag in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer. Hij kreeg er vragen van Kathleen Verhelst (Open Vld), Nathalie Muylle (CD&V), Anja Vanrobaeys (sp.a), Björn Anseeuw (N-VA) en Sophie Rohonyi (DeFI).

Besmetting op werk

Dermagne blijft voorstander van de telewerkverplichting, zei hij. Dermagne verwees naar cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano, waaruit blijkt dat acht procent van de ondervraagde coronapatiënten aangeeft besmet geraakt te zijn op het werk. “De (expertengroep, red.) GEMS noemt het telewerk een van de krachtigste maatregelen om de pandemie te beheersen. In de huidige omstandigheden is het dus geoorloofd om die verplichting aan te houden.”

Maar tegelijkertijd is de PS-vicepremier niet blind voor de gevolgen op het mentaal welzijn van de werknemers, zei hij. Dermagne zal de regering daarom voorstellen om het voor bepaalde werknemers mogelijk te maken om één dag per week terug te keren naar de werkvloer. Dat zou via een nieuwe app moeten gebeuren, die het RSZ moet ontwikkelen, legde hij uit. Daarop zouden werkgevers dan kunnen ingeven hoeveel werknemers in principe kunnen telewerken, maar tegelijk af en toe fysiek op naar de werkplek kunnen komen. Het voorstel komt vrijdag op de agenda van het kernkabinet.

‘Gestapo-manieren’

Tegelijkertijd wil Dermagne het aantal controles op de telewerkverplichting nog opdrijven door meer inspecteurs in te zetten. De RSZ-app moet hun taak vergemakkelijken, omdat werkgevers er ook kunnen aangeven hoeveel werknemers in een functie die zich niet leent tot telewerk het bedrijf telt. “Daarmee kan de sociale inspectie meteen zien of er sprake is van inbreuken of niet”, aldus Dermagne.

Open Vld-Kamerlid Kathleen Verhelst, zelf onderneemster, benadrukte dat de app vooral geen extra administratieve rompslomp mag betekenen voor de werkgevers. “Het kan niet de bedoeling zijn dat we daar een halftijdse werknemer op moeten zetten om dat in te vullen”, waarschuwde ze. Tegelijkertijd is ze voorstander van een iets soepelere omgang met de regels. “Laten we de ‘gestapo-manieren’ een beetje achterwege laten en menselijk blijven waar we kunnen.”