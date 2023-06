Dermagne dreigt namen te publiceren van voedselproducenten die prijzen niet doen dalen - sector reageert verbouwereerd

De prijs van een gemiddelde winkelkar in België blijft hoog, terwijl heel wat grondstoffen zoals granen, melk en plantaardige olie de afgelopen tijd wereldwijd zijn gedaald, net als de energieprijzen. PS-vicepremier Dermagne dringt er bij de producenten op aan die prijsdalingen te weerspiegelen in de supermarkt. “Het is niet normaal dat wanneer de grondstoffen in prijs dalen, de consument maanden geduld moet oefenen vooraleer het effect daarvan in de winkel te zien”, zegt hij in een persbericht.

Dermagne verwacht dat de voedingsproducenten onderling tot een akkoord komen over hoe ze de prijsdalingen kunnen doorvoeren. Dat moet voor de minister tegen midden juli rond zijn. Intussen onderzoekt het Prijzenobservatorium de winstmarges in de voedingssector en werkt het aan een vergelijking van de Belgische prijzen met die in de buurlanden.

Maximumprijzen

De socialisten van PS en Vooruit dienden in de Kamer een wetsvoorstel in dat de regering toelaat maximumprijzen of maximale winstmarges in te stellen als de voedselprijzen abnormaal hoog zijn. Daarvoor is er voorlopig echter geen meerderheid.

Supermarktketen Colruyt ziet op dit moment niet meteen prijsdalingen opduiken. “We zien dat de prijzen de laatste vier à zes weken aan het stabiliseren zijn”, aldus algemeen directeur Jo Willemyns. Of er ook prijsdalingen in het verschiet liggen, is nog koffiedik kijken. “Met ons laagsteprijzenmodel volgen wij de markt en wij hebben nog geen dalingen gedetecteerd.”

Prijsblokkering in Frankrijk

Fevia is “verrast” over de communicatie van minister Dermagne (PS). Ook Unizo reageert verbaasd. De sector betreurt dat ze “onder druk wordt gezet” en wijst op de verschillende context in België en Frankrijk. In Frankrijk is een prijsblokkering aangekondigd. Daar is in België geen politieke meerderheid voor en Fevia wil het ook niet.

Volgens communicatiedirecteur Nicholas Courant heeft de Franse regering de sector geholpen toen de energiecrisis het hardst toesloeg. “In België was dat niet het geval. Gedurende meer dan een jaar hebben wij een substantiële kostenverhoging ondergaan (...) En we zijn nog niet uit die crisis. Bepaalde kosten konden niet doorgerekend worden in de prijs door contracten met de supermarkten, die vaak weigerden te heronderhandelen. Bedrijven hebben met verlies moeten verkopen”, zegt hij.

Fevia pikt het niet dat de minister meedeelde dat hij de sector heeft gevraagd het ketenoverleg op te starten, “terwijl wij de initiatiefnemers zijn”.

Ketenoverleg

Het ketenoverleg brengt de spelers uit de hele voedingsketen bij elkaar op vrijwillige basis. “Het is onmogelijk een verlaging van de prijzen te laten dragen door maar één schakel uit de keten”, aldus Courant. Het ketenoverleg zou tegen half juli plaatsvinden.

Over het dreigement om een lijst van grote bedrijven te publiceren die weigeren hun prijzen te laten dalen, zegt de sectorfederatie dat dit “niet constructief” is. “Maar hoe denkt hij dat te realiseren? Waar zal hij de gegevens vinden van alle bedrijven in de voedingsketen?”

Fevia wijst erop dat ook de overheid een rol te spelen heeft om de prijzen voor de consument te milderen, met name via de belastingen. Een btw-verhoging vindt de sector geen goed idee.

Stijgende kosten

Ook ondernemersorganisatie Unizo is verbaasd over de oproep van Dermagne. “Dergelijk signaal hebben we bij de minister gemist toen de grondstof- en energieprijzen enorm stegen”, zegt topman Danny Van Assche.

Volgens Unizo hebben kmo’s het al moeilijk om de stijgende kosten door te rekenen. “Unizo zal er binnen het ketenoverleg mee over waken dat de prijsverlagingen niet vooral ten laste vallen van de kmo’s, die het minste marktmacht hebben. Terugkeren naar het prijsniveau van voor de energiecrisis is sowieso niet mogelijk.”