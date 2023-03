Dermagne: “Delhaize lijkt sociaal overleg vergeten te zijn”

Schoonzus en broer van Sanda Dia getuigen over hun verlies: “Jullie hebben mij mijn vaderschap ontnomen”

“Ons kind is getekend voor het leven, al sinds ze in de buik van haar moeder zat.” Dat zei Seydou De Vel, de broer van Sanda Dia. Het leven van hem en zijn partner Marie zouden nooit meer hetzelfde zijn, ze kregen in januari 2019 hun eerste dochtertje. “Een maand na het begraven van mijn broer ben ik vader geworden, ik heb het verdwaasd meegemaakt.” Het koppel getuigde over de impact.