Derde van Vlaamse wateren moet tegen 2027 in staat zijn Europese norm te halen

Vandaag wordt de Europese norm slechts in één van de 195 Vlaamse waterlopen gehaald. Tegen 2027 zouden in principe alle waterlopen moeten voldoen, maar dat is niet meer haalbaar. "Zoals bij stikstof beginnen we met een grote achterstand in Vlaanderen, maar we gaan het maximale doen wat we kunnen", is te horen bij Demir.