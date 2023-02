Derde van verkochte of verhuurde woningen energieverslindend

Sinds 2008 is het in Vlaanderen verplicht om een energieprestatiecertificaat (EPC) op te maken bij het verkopen of verhuren van een bestaande woning of een appartement. Zo'n EPC toont hoe energiezuinig een gebouw is.

Wat blijkt: begin 2023 lag de gemiddelde energiescore voor alle bestaande woningen waarvoor een EPC beschikbaar is op 372 kilowattuur per vierkante meter (kWh/m2) per jaar. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte. Met een score van 372 kWh/m2 kom je uit op score D.