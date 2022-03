Derde van transportbedrijven bij controle niet in orde met sociale wetgeving

Bij een nationale ‘flitscontrole’ in de transportsector bleek vorige maand een op de drie bedrijven niet in orde te zijn met de sociale wetgeving. Het gaat onder meer om inbreuken zoals zwartwerk.

De Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) hield in februari een controle-actie tegen sociale fraude in de transportsector, pakjesbedrijven incluis. Er waren 102 controles bij bedrijven. Zo werden 110 werknemers en 37 zelfstandigen gecontroleerd.

Bij net iets meer dan een derde (34 procent) van de controles kwam een inbreuk aan het licht. Er is sprake van inbreuken bij 35 bedrijven. In 19 gevallen is er daarbij een vermoeden van zwartwerk. Ook is er onder meer sprake van negen inbreuken op deeltijds werk, waarbij meer uren geklopt worden dan contractueel voorzien.

Wetswijziging

“De talrijke vaststellingen van zwartwerk en sociale fraude in de transportsector tonen aan dat de huidige regelgeving tekortschiet om sociale dumping te voorkomen”, reageert minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) via zijn kabinet. Dermagne sleutelt aan een wetswijziging in het kader van het Mobiliteitspakket van Europa, die “grenzen stelt aan de ongebreidelde detachering van vrachtwagenchauffeurs”.

“Enkel via meer internationale samenwerking en voldoende controle kunnen we echte stappen vooruitzetten in de strijd tegen sociale dumping en zwartwerk”, dixit de minister.

In mei is een volgende flitscontrole gepland, ditmaal in de bouwsector.

Voorts volgen ook specifieke controles van de Arbeidsinspectie - Toezicht Welzijn op het Werk op de werkomstandigheden in de dienstenchequesector. Daar zijn nog “zeer grote uitdagingen” qua veilige werkomstandigheden, besluit de minister van Werk. Tussen de verschillende dienstenchequebedrijven zijn volgens Dermagne zeer grote verschillen op het vlak van preventiemaatregelen.